Горевший в Пулково самолет долетел до Дубая

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Самолет авиакомпании Emirates, который загорелся накануне перед вылетом из Санкт-Петербурга в Дубай, благополучно приземлился в аэропорту в столице ОАЭ, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Общее время задержки рейса составило более пяти часов.

Согласно информации, размещенной на сайте аэропорта Дубай, рейс ЕК-176 прилетел из петербургского Пулково в 11:34 (10:34 мск). Представитель управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» в беседе с ТАСС подчеркнул, что самолет был отбуксирован обратно на стоянку, на место был вызван аварийно-спасательный расчет.

Плановый вылет рейса должен был состояться в 23:15 мск 30 июня, однако на борту произошло задымление, в результате чего пассажиры были эвакуированы из самолета и отправлены в зал ожидания аэропорта. В результате происшествия никто не пострадал.

По информации ряда СМИ, во время подготовки к полету загорелся один из двигателей самолета. В результате экипаж подал сигнал бедствия.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачево загорелся самолет Ан-12БК, принадлежащий компании «Иркут». Возгорание произошло в четвертом двигателе судна. Самолет удалось потушить.