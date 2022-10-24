Reuters: КНДР применила РСЗО в ответ на выстрелы со стороны Южной Кореи

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Власти КНДР заявили, что открыли огонь из реактивной системы залпового огня в сторону Южной Кореи. Применение РСЗО стало ответом на выстрелов по территории республики со стороны южного соседа, сообщает Reuters со ссылкой на ЦТАК.

Северная Корея заявила, что открыла огонь из РСЗО в ответ на предупредительные выстрелы Южной Кореи, — подчеркивается в сообщении.

Агентство Yonhap уточнило, что военные Южной Корее прибегли к предупредительным выстрелам в ситуации, когда судно из КНДР якобы пересекло морскую границу республики.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не считает нужным садиться за стол переговоров с врагами. По его словам, с ними не о чем говорить. Также Ким Чен Ын обещал в перспективе усилить военные операции страны.