Власти КНДР заявили, что открыли огонь из реактивной системы залпового огня в сторону Южной Кореи. Применение РСЗО стало ответом на выстрелов по территории республики со стороны южного соседа, сообщает Reuters со ссылкой на ЦТАК.
Северная Корея заявила, что открыла огонь из РСЗО в ответ на предупредительные выстрелы Южной Кореи, — подчеркивается в сообщении.
Агентство Yonhap уточнило, что военные Южной Корее прибегли к предупредительным выстрелам в ситуации, когда судно из КНДР якобы пересекло морскую границу республики.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не считает нужным садиться за стол переговоров с врагами. По его словам, с ними не о чем говорить. Также Ким Чен Ын обещал в перспективе усилить военные операции страны.