Лидер КНДР заявил, что не считает нужным разговаривать с врагами Лидер КНДР Ким Чен Ын: вести переговоры с врагами нет необходимости

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Ким Чен Ын

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не считает нужным садиться за стол переговоров с врагами. По его словам, с ними не о чем говорить, сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Цитировались слова Кима о том, что он не чувствует необходимости вести диалог с врагами и что с ними не о чем разговаривать, — отмечается в сообщении.

Агентство Reuters также со ссылкой на ЦТАК уточнило, что Ким Чен Ын пообещал в перспективе усилить военные операции страны. В сообщении подчеркивается, что выпущенная 4 октября ракета, пролетевшая над Японией, разработана именно для того, чтобы «доставить более сильное и четкое предупреждение врагам».

Ранее Национальная авиационная администрация КНДР заявила, что последние ракетные испытания являются средством самообороны от прямых угроз со стороны Вашингтона. В Пхеньяне указали на то, что таким военным угрозам уже более 50 лет.