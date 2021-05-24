Пять человек погибли в результате отравления газом на фабрике в Китае

https://static.news.ru/photo/a3f88878-6d71-11eb-954c-96000091f725_660.jpg Фото: Isaac Wong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пять человек погибли в результате инцидента на пищевой фабрике в китайской провинции Сычуань. Ещё двое остаются без сознания. Предположительно, произошло отравление токсичным газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства уезда Чаннин городского округа Ибинь.

По имеющимся данным, 24 мая около 15:00 по местному времени (10:00 мск) в экстренные службы стали поступать сообщения о происшествии на фабрике «Фурун Суньлэй». На месте происшествия спасатели обнаружили восемь человек, семь из которых находились без сознания. Один человек был сознании. Его немедленно госпитализировали.

В результате пять были признаны погибшими, двое всё ещё не пришли в сознание. Начато расследование.

В 10:00 вторника (05:00 мск) медики подтвердили их смерть.

К настоящему моменту удалось установить, что пострадавшие могли получить отравление токсичным газом при проведении строительно-ремонтных работ.

Ранее сообщалось о гибели рабочих на очистных сооружениях в Таганроге. Причиной смерти называют отравление метаном.