Пожар из-за «жадности владельца» унес жизни почти 50 человек Число погибших припожаре в жилом доме Кувейта увеличилось до 49 человек

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В жилом доме в городе Мангаф на юге Кувейта произошел сильный пожар, который унес жизни 49 человек, сообщили в МВД страны. Первый заместитель премьер-министра шейх Фахд Юсеф Сауд ас-Сабах заявил, что виновником трагедии является собственник дома. По его словам, помещение, предназначенное для проживания рабочих, было переполнено, передает агентство KUNA.

К сожалению, жадность владельцев недвижимости приводит к подобным ситуациям. <...> Я попрошу руководство муниципалитета с завтрашнего дня приступить к устранению нарушений, не предупреждая собственников. Мы будем работать над решением проблемы перенаселенности и халатности, — сообщил ас-Сабах.

Как сообщалось ранее, большинство человек погибли в результате отравления угарным газом. Собственник помещения задержан.

В МВД уточнили, что в доме проживали порядка 200 человек. Возгорание началось на первом этаже, где стояли газовые баллоны. По данным ведомства, хозяин дома приказал держать входную дверь запертой, что привело к большому количеству жертв.

Ранее во Франции загорелся Версальский дворец. По данным СМИ, в результате случившегося никто не пострадал, посетителей достопримечательности вовремя эвакуировали.