Политолог Виноградов: Китай строит новый мировой порядок

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Си Цзиньпин

Китай стремится к лидерству в формировании нового миропорядка и налаживает контакты с различными странами, в том числе Россией, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты в области политологии. Глава Центра изучения современного Китая Института востоковедения РАН Андрей Виноградов отметил, что Москва занимает особое положение в диалоге с Пекином, и мнение российской стороны представляет особую важность для Китая.

Власти Китая чувствуют, что находятся среди тех, кто возглавляет процесс формирования нового мирового порядка. Они создают институты глобального управления, исходя из собственных представлений о том, каким должен быть идеальный мир, — сказал Виноградов.

Опрос последовал после официального визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай, где он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. Эксперты подчеркивают, что торговый оборот Германии с Китаем начал резко падать, и Шольц намерен изменить эту динамику.

Кроме того, в Берлине считают, что экономическое сотрудничество Китая с Россией может усилить конфликт на Украине, отметили эксперты. Однако китайские власти Пекина убеждены, что для достижения мира нужно придерживаться принципов мира и стабильности, а не преследовать собственные интересы.

Глава глава ЦРУ Уильям Бернс ранее заявил, что военные действия на Украине бросили вызов существующему миропорядку и изменить его может только Китай. По его мнению, у Китая есть необходимые экономические и политические ресурсы для этого. Офицер отметил, что у главы страны Си Цзиньпина сейчас больше власти, чем у любого лидера со времен Мао Цзэдуна.