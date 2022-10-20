Политолог рассказал о «больших планах» Китая на российские территории Политолог Бычков: Китай имеет «большие планы» на Дальний Восток и Хабаровский край

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Китай для России более опасный геополитический противник, чем США, это связано в том числе с общими границами, рассказал в беседе с Pravda.Ru политолог Алексей Бычков. По его словам, Пекин имеет «большие планы» на Дальний Восток, Уссурийский и Хабаровский край. Помимо того, в Китае, по словам эксперта, есть мощные проамериканские силы среди молодого поколения капиталистов, которые составляют оппозицию «старой гвардии» с Си Цзиньпином во главе и в случае прихода к власти могут превратить Китай из союзника России в ее противника.

Для нас он даже более опасный геополитический противник, чем США: они всё-таки за морем, а Китай здесь, у наших границ. И у Китая большие планы и на Уссурийский, и на Хабаровский край, и на Дальний Восток, — сказал политолог.

Бычков пояснил, что Си Цзиньпин сейчас больший друг для России, чем новые политические силы, которые могут прийти к власти в Китае. По его словам, в стране накопилось множество проблем, из-за чего действующая властвующая группа может потерять власть.

Сейчас в Китае определяется путь его развития: сохранится ли власть Си, который усилит свои позиции и станет «новым Сталиным» в Китае, или же усилится проамериканская группировка, — уточнил эксперт.

Генсек ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин ранее назвал три важнейших события для Китая за последнее десятилетие, выступая на церемонии открытия XX съезда КПК. По словам генсека, это столетие Коммунистической партии Китая, развитие социализма с китайской спецификой и ликвидация бедности.