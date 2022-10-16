Си Цзиньпин назвал три важнейших события для Китая за последнее десятилетие Си Цзиньпин: для КНР в прошедшие 10 лет важно столетие партии, социализм и ликвидация бедности

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Генсек ЦК Компартии Китая (КПК) Си Цзиньпин назвал три важнейших события для Китая за последнее десятилетие, выступая на церемонии открытия XX съезда КПК, передает Китайский информационный интернет-центр. По словам генсека, это столетие Коммунистической партии Китая, развитие социализма с китайской спецификой и ликвидация бедности.

Во-первых, мы встретили столетие Коммунистической партии Китая. Во-вторых, социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху; в-третьих, мы выполнили историческую задачу интенсивной ликвидации бедности и всестороннего построения среднезажиточного общества, реализовав намеченную к столетию КПК цель, — отметил Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин также назвал необратимым процесс воссоединения материкового Китая с Тайванем. По его словам, Пекин стремится к мирному решению вопроса, но может и применить силу.

Он заявил, что китайские власти сохраняют за собой право при необходимости принять все необходимые меры в тайваньском вопросе, которые сочтут нужными. При этом уточнил, что эти меры не коснутся большинства соотечественников, проживающих на острове. Они будут направлены против «крайне малого количества сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, а также вмешательства внешних сил».