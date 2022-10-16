Генсек ЦК Компартии Китая (КПК) Си Цзиньпин назвал три важнейших события для Китая за последнее десятилетие, выступая на церемонии открытия XX съезда КПК, передает Китайский информационный интернет-центр. По словам генсека, это столетие Коммунистической партии Китая, развитие социализма с китайской спецификой и ликвидация бедности.
Во-первых, мы встретили столетие Коммунистической партии Китая. Во-вторых, социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху; в-третьих, мы выполнили историческую задачу интенсивной ликвидации бедности и всестороннего построения среднезажиточного общества, реализовав намеченную к столетию КПК цель, — отметил Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин также назвал необратимым процесс воссоединения материкового Китая с Тайванем. По его словам, Пекин стремится к мирному решению вопроса, но может и применить силу.
Он заявил, что китайские власти сохраняют за собой право при необходимости принять все необходимые меры в тайваньском вопросе, которые сочтут нужными. При этом уточнил, что эти меры не коснутся большинства соотечественников, проживающих на острове. Они будут направлены против «крайне малого количества сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, а также вмешательства внешних сил».