https://static.news.ru/photo/8b672912-3fe2-11ea-ad79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Kun/Xinhua/GlobalLookPress

Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек. Отмечается, что 324 пациента находятся в тяжёлом состоянии. Жертвами стали 56 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Ведомство уточняет, что ожидается результаты 2,7 тысяч человек, которые могут быть заражены коронавирусом. Кроме того, более 21 тысячи человек находятся под наблюдением врачей, так как имели тесные контакты с заражёнными.

Как сообщал NEWS.ru ранее, вирус вышел за пределы Китая. Уже зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом в Японии, Франции, Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Непале, Таиланде, Малайзии, а по последним сообщениям, случай заболевания вирусом обнаружен в Канаде.