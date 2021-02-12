Первая вакцина от коронавируса получила одобрение в Японии

https://static.news.ru/photo/aec74408-6ea5-11eb-9bfe-96000091f725_660.jpg Фото: Luis Lima Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Японии получила одобрение первая вакцина от коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны согласовало применение американского препарата Pfizer.

Ожидается, что вакцинация в Японии начнётся 17 февраля и будет проведена в несколько этапов. По данным агентства Kyodo, первыми в очереди на получение вакцины станут работники медицинских и социальных служб — порядка 3,7 млн человек. Затем смогут получить прививки пожилые люди старше 65 лет, это около 36 млн человек.

После предполагается провести вакцинацию жителей Японии, страдающих хроническими заболеваниями, их число оценивается в 8,2 млн человек. И лишь после этого, ориентировочно, к маю, смогут получить прививки все остальные категории граждан.

Первая партия препарата, произведённого в ЕС, была доставлена в Японию в пятницу, 12 февраля. Она содержит около 400 тысяч доз.

Соглашение о поставке вакцины Pfizer Япония подписала в 2020 году, также была достигнута аналогичная договорённость с компанией AstraZeneca и биотехнологической фирмой Moderna. Для всех групп населения, включая иностранных граждан, вакцинация будет бесплатной.

Ранее NEWS.ru писал, что японское правительство учредило должность министра по одиночеству. Соответствующее решение принял премьер Ёсихидэ Суга.

Назначить ответственного за принятие мер по борьбе с проблемой одиночества в стране японские власти решили на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Помимо того, что люди теряют близких из-за болезни, изоляция ограничивает их контакты и вынуждает терять привычные социальные связи.