Пекин выявил свыше 100 бессимптомных носителей COVID-19 в Кашгаре

https://static.news.ru/photo/da1369fe-16d3-11eb-a5ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Haibin/Utuku/Global Look Press

Врачи из Китая протестировали на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) 2,84 млн жителей города Кашгар (Синьцзян-Уйгурский автономный район). Исследование показало, что в регионе живут 138 бессимптомных носителей недуга, рассказала во время брифинга 25 октября замглавы Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения района Гу Инсу.

Она добавила, что днём ранее в округе Шуфу во время плановых проверок пробы 17-летней девушки дали положительный результат. Осмотр пациентки дал понять, что гражданка является бессимптомным носителем COVID-19. Она трудится на местном текстильном предприятии и в последний год не выезжала за пределы региона.

Анализы 831 работника фабрики не дали положительных результатов, однако в ходе проверки 406 знакомых девушки и её родителей, а также контактировавших с ними людей врачи выявили ещё 137 бессимптомных носителей заболевания, пишет ТАСС.

24 октября COVID-19 во всём мире заразились 465 322 человека. Этот показатель стал рекордным с начала пандемии, следует из данных ВОЗ. До этого наибольший прирост за сутки был зафиксирован 23 октября, когда заразились 429 411 человек. Всего в мире COVID-19 заболели 42 055 863 пациента.

Бессимптомные носители коронавируса на самом деле могут иметь определённые признаки заболевания, но не придавать им значения. Так, люди вспоминают, что незадолго до положительного теста на COVID-19 чувствовали переутомление и головную боль. Также зарегистрированы случаи, когда они отмечали усталость, потливость и резкое похудение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество россиян, умерших от коронавируса, достигло 26 050 человек. Из них 229 скончались за последние сутки.