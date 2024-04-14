Отсидевший за исправление генома детей ученый вернулся к работе в Китае Mainichi Shimbun: ученый после тюрьмы вернулся к генетическим экспериментам

Китайский ученый Хэ Цзянькуй, отбывший наказание за генетические эксперименты над детьми, после освобождения из тюрьмы открыл три лаборатории, в том числе в Пекине и Ухане, пишет Mainichi Shimbun. В интервью газете исследователь заявил, что «общество в конечном итоге примет это».

Мы будем использовать выброшенные человеческие эмбрионы и соблюдать как внутренние, так и международные правила,— объяснил Хэ Цзянькуй.

Китайский ученый заверил, что собирается лечить редкие генетические заболевания, такие как мышечная дистрофия Дюшенна и болезнь Альцгеймера. Он также отрицает любую возможность редактирования геномов детей. Он также отметил, что трое детей, родившихся после его экспериментов, здоровы.

Я горжусь тем, что помогал семьям, которые хотели здоровых детей, — уточнил Хэ Цзянькуй.

Исследователь с 2016 года модифицировал гены эмбрионов через экстракорпоральное оплодотворение восьми пар, в которых мужья были инфицированы ВИЧ. В итоге трое детей родились с отредактированным геномом. В Китае подобные эксперименты запрещены, поэтому суд приговорил Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и назначил штраф в 3 млн юаней. Он вышел на свободу в 2022 году.