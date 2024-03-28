«Мы уничтожили ИГ»: «Талибан» рассказал, что стало с ИГ в Афганистане «Талибан»: ИГ вывело центры подготовки и вербовки террористов из Афганистана

Фото: Matt Cetti-Roberts/Global Look Press

Террористы ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) вывели свои центры подготовки и вербовки за пределы Афганистана, в стране их не осталось, заявил РИА Новости глава политического офиса «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Катаре Сухейль Шахин. Таким образом он прокомментировал сообщения о причастности афганского крыла ИГ «Вилаят Хорасан» к теракту в «Крокус Сити Холле».

На данный момент мы уничтожили ИГ на территории Афганистана. Раньше, во время оккупации, они присутствовали в восточной и северной частях Афганистана, — сказал Шахин.

Как сообщалось, подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал афганского крыла ИГИЛ «Голос Хорасана», который работает на аудиторию Таджикистана. Сейчас он удален.

Ранее заместитель главы временного правительства Абдул Салам Ханафи сообщил: движение «Талибан» ожидает, что ООН признает его официальной властью Афганистана. Он напомнил, что за прошедшее время в стране удалось искоренить коррупцию среди управленцев, запретить выращивание и контрабанду наркотиков, а также установить прочный мир, передает Национальное радио и телевидение Афганистана (RTA).