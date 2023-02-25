«Мутит воду»: в КНР оценили действия Запада по конфликту на Украине Global Times: США надо внимательнее ознакомиться с планом КНР по Украине и не мутить воду

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запад должен внимательно ознакомиться с планом Китая по урегулированию украинского кризиса и остановиться в препятствовании мирному урегулированию конфликта, заявило китайское издание Global Times. По его данным, есть интересанты того, чтобы конфликтующие стороны не сели за стол переговоров.

Кто-то в США и на Западе, похоже, не хочет, чтобы конфликтующие стороны вернулись за стол переговоров, вместо этого они пытаются еще больше мутить воду и преследовать свои интересы, — подчеркивается в публикации.

В Global Times отметили, что конфликт на Украине инициировали США и НАТО. Они же поставляют одной из сторон тяжелое вооружение и устраивают инциденты, которые делают невозможным мирное урегулирование. Примером таких действий в издании назвали диверсию на «Северных потоках».

Издание заявило, что изучить документ с позицией Китая по урегулированию конфликта из 12 пунктов крайне необходимо политическим элитам США и остального Запада. Он не только про Украину, но и про то, что большинство конфликтов в других частях мира тесно связаны с внешней политикой Белого дома и Запада, заключили в издании.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что план Китая по урегулированию конфликта на Украине нельзя назвать мирным. По его мнению, эти предложения можно считать скорее позиционным документом. Боррель подчеркнул, что китайский план суммирует предложения по Украине, которые уже звучали прежде.