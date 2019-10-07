https://static.news.ru/photo/0b7a4b66-e95d-11e9-888a-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS

Блокировка введена после выхода эпизода американского мультсериала, посвящённого созданию Голливудом контента, угождающего китайским властям.

Отмечается, что «Южный парк» и его упоминания удалены из китайских потоковых сервисов, социальных сетей и даже фан-страниц. Если пользователи вручную вводят URL-адрес, по которому раньше были доступны обсуждения сериала, появляется сообщение о том, что «в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами этот раздел временно закрыт», передаёт Hollywood Reporter .

Одна из сюжетных линий эпизода, вызвавшего недовольство китайских властей, рассказывает о том, как Стан, Кенни, Джимми и Баттерс создают хардрок-группу, снискавшую популярность, о которой впоследствии снимают документальный фильм, но его сценарий постоянно меняется, чтобы ленту можно было спокойно распространять в Китае.

Как писал News.ru ранее, Эритрея, КНДР и Туркмения оказались в тройке лидеров стран с самой жёсткой цензурой в СМИ. Соответствующий рейтинг составил Комитет по защите журналистов (КЗЖ). Также в топ-10 государств по несвободе средств массовой информации попали Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам, Иран, Экваториальная Гвинея, Белоруссия и Куба.