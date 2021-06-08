Мощнейший взрыв на китайском заводе попал на видео

https://static.news.ru/photo/19f1dfba-c890-11eb-97c6-96000091f725_660.jpg Фото: Unbelievable Events / twitter

Сильный пожар вспыхнул на химическом заводе в городе Шихэцзы (Китай) после взрыва на заводе по производству поликремния. Как пишут местные СМИ со ссылкой на отчёт руководства, взорвался кремнезёмный реактор.

Спасатели, прибывшие на место, сообщили, что им необходима помощь дополнительных подразделений, поскольку пожар вышел из-под контроля.

На ролике, опубликованном в Сети очевидцами, видно, что клубы дыма от пожара поднимаются на несколько десятков метров. Оценить масштаб самого пожара при этом сложно.

В прошлом году на китайском химическом заводе «Фусинь-1» в округе Фусинь в провинции Ляонин произошёл мощный взрыв. Взрывная волна была настолько сильной, что в соседних домах вышибло стёкла из окон. Более 100 человек погибли при взрыве, почти 800 получили ранения.

А в ноябре 2020 года взрыв произошёл на судостроительном заводе в Благовещенске (Амурская область). В результате ЧП пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина. По словам представителя предприятия Валерия Силкина, последняя получила более серьёзные повреждения, так как в момент инцидента не использовала специальную одежду. Всех госпитализировали.