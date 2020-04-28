Министр сообщил, что Ким Чен Ын продолжает выполнять государственные дела

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Журналисты в Северной Корее продолжают публиковать материалы о работе национального лидера Ким Чен Ына. В СМИ указывают, что он продолжает в обычном режиме выполнять государственные дела и нормально с ними справляется, сообщил на парламентской сессии Национального собрания Южной Кореи министр по делам объединения двух Корей Ким Ен Чхоль.

Он отметил, что журналисты начали выпускать новые материалы о работе Ким Чен Ына после его появления на заседании Политбюро.

Северокорейские СМИ опубликовали сообщения, предполагая, что он занимался государственными делами в обычном режиме, — приводит слова министра «Интерфакс».

Также на сессии выступила глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва. Она заявила, что Пхеньян сосредоточен на борьбе с распространением коронавируса. По словам руководителя ведомства, в Северной Корее не обнаружено «никаких необычных признаков, несмотря на недавние сообщения в СМИ».

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо пояснил, что пропуск Ким Чен Ыном мероприятия по поводу дня рождения Ким Ир Сена может говорить о том, что лидер КНДР имеет серьёзные проблемы со здоровьем, «не может самостоятельно встать или нормально ходить».