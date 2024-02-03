МИД Южной Кореи вызвал российского посла после слов Захаровой Сеул выразил протест послу РФ из-за критики южнокорейского президента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в Республике Корея Георгия Зиновьева и выразил ему протест в связи с позицией российского внешнеполитического ведомства по ситуации на Корейском полуострове, говорится на сайте ведомства. Реакция последовала в ответ на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о позиции южнокорейского лидера Юн Сок Ёля в отношении КНДР.

Заместитель министра иностранных дел Чон Бён Вон пригласил посла России в Корее Георгия Зиновьева в Министерство иностранных дел во второй половине дня в субботу, 3 февраля, и резко выразил протест против недавних комментариев представителя МИД России по поводу высказываний нашего лидера, — говорится в сообщении.

По мнению южнокорейского МИД, Россия проигнорировала правду и безоговорочно защитила Северную Корею, а также раскритиковала высказывания президента Юн Сок Ёля «в крайне грубой форме». Замминистра иностранных дел подчеркнул, что это только ухудшит корейско-российские отношения.

Посол Зиновьев заявил, что внимательно выслушал позицию нашего правительства и немедленно сообщит об этом своему правительству, — добавили в МИД республики.

Захарова ранее заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы Сеула в отношении Пхеньяна. Она также призвала обратить внимание на ситуацию на Корейском полуострове, где «растет градус напряженности». По ее словам, виновниками такой ситуации являются США и их союзники, включая непосредственно Южную Корею, а также Японию.