Захарова ответила на слова президента Южной Кореи о ядерной проблеме КНДР МИД РФ: высказывания Сеула призваны затушевать его планы в отношении Пхеньяна

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Высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Еля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы Сеула в отношении Пхеньяна, выразила мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также призвала обратить внимание на ситуацию на Корейском полуострове, где «растет градус напряженности», и назвала виновников подобной тенденции.

Высказывания президента Республики Корея Юн Сок Еля, назвавшего КНДР якобы «единственной в мире страной», законодательно закрепившей возможность нанесения «превентивного ядерного удара», являются откровенно тенденциозными. Они призваны затушевать агрессивные планы в отношении КНДР и выглядят особенно одиозно на фоне происходящего на Корейском полуострове и вокруг него, — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.

По мнению Захаровой, напряженность на Корейском полуострове растет, в первую очередь, в результате «нахрапистой политики» США и их союзников, включая непосредственно Южную Корею, а также Японию.

30 января стало известно, что КНДР третий раз за неделю провела пуски крылатых ракет в сторону Желтого моря. До этого испытания проводились 24 и 28 января. Количество выпущенных Пхеньяном крылатых ракет неизвестно.

Кроме того, Северная Корея ранее провела испытание подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23» в акватории Японского моря. В Минобороны страны подчеркнули, что это является ответом на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии, которые стартовали 15 января.