МИД Японии назвал недопустимым визит Синдзо Абэ на День Победы в сентябре

Японский МИД считает недопустимым присутствие в Москве премьера-министра страны Синдзо Абэ во время торжеств по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, если они пройдут в сентябре.
Японская сторона объяснила это тем, что празднование в сентябре будет связано с признанием включения южной части Курил в состав СССР, а также напомнит японцам о дате подписания акта о безоговорочной капитуляции страны 2 сентября 1945 года и поражении Японии,
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ может отложить визит в мае в Москву. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что пока никаких изменений в планах провести парад Победы 9 мая нет.
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