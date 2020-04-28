МИД Японии назвал недопустимым визит Синдзо Абэ на День Победы в сентябре

https://static.news.ru/photo/d449fe98-8907-11ea-8eda-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/GlobalLookPress

Японский МИД считает недопустимым присутствие в Москве премьера-министра страны Синдзо Абэ во время торжеств по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, если они пройдут в сентябре.

Японская сторона объяснила это тем, что празднование в сентябре будет связано с признанием включения южной части Курил в состав СССР, а также напомнит японцам о дате подписания акта о безоговорочной капитуляции страны 2 сентября 1945 года и поражении Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Asahi».

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ может отложить визит в мае в Москву. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что пока никаких изменений в планах провести парад Победы 9 мая нет.