МИД Китая осудил ограничения на въезд своих граждан в иные страны

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Власти Пекина примут ответные меры в отношении стран, которые вводят ограничения для граждан Китая под предлогом профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин, передает местное информагентство «Синьхуа».

Мы готовы укреплять связь с международным сообществом и вместе работать над преодолением эпидемии. В то же время мы также считаем, что у некоторых стран нет научных оснований для введения ограничений на въезд только в отношении Китая, а некоторые чрезмерные практики еще более неприемлемы, — говорит Мао Нин.

По ее словам, эксперты в области здравоохранения из многих стран недавно заявили, что нынешний штамм нового коронавируса в Китае ранее циркулировал в других частях мира и новые штаммы могут появиться где угодно. Поэтому нет необходимости принимать специальные ограничения в отношении Китая.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус потребовал от властей Китая оперативно предоставлять данные о госпитализациях и смертности от COVID-19 в стране. Bloomberg писал, что крематории в КНР оказались переполненными из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.