КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает РИА Новости. Дальность, высота и скорость полета ракеты не уточнялись.

Северная Корея пустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря, — говорится в сообщении военных.

24 августа стало известно, что вторая попытка КНДР запустить разведывательный спутник закончилась неудачей. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), причиной фиаско стали проблемы на третьем этапе полета ракеты-носителя. Новая попытка намечена на октябрь текущего года.

Отмечается, что речь идет об ошибке в системе аварийной детонации. Запуск ракеты-носителя был осуществлен с космодрома Сохэ. В Минобороны Японии сообщили, что части ракеты упали в Желтое море, Восточно-Китайское море и Тихий океан. О возможном ущербе данных нет.

Первая попытка запуска предпринималась 31 мая. Ракета «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником «Маллиген-1» упала в Желтое море из-за проблем с двигателями второй ступени и нестабильности топлива.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден готов обсудить с властями КНДР вопрос об устранении ядерного оружия на Корейском полуострове. По его словам, переговоры могут начаться без каких-либо предварительных требований.