https://static.news.ru/photo/b1792850-5c4b-11ea-bbeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chao Zhongshe/Xinhua/Global Look Press

Военные Северной Кореи впервые в 2020 году запустили в направлении Японского моря два неопознанных снаряда. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на информацию от сотрудников Объединённого комитета начальников штабов страны.

Отмечается, что запуск произошёл на территории региона недалеко от города Вонсан. На данный момент сведения о типе снарядов, их высоте полёта и дальности отсутствуют.

Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и находятся в состоянии готовности, — приводит информагентство «Рёнхап» сообщение Объединённого комитета начальника штабов Южной Кореи.

Как ранее писал NEWS.ru, США, Монголия и Япония попросили КНДР соблюдать свои обязательства по резолюции СБ ООН и прекратить провокации, в частности, запуски баллистических ракет.