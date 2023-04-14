КНДР приготовилась к ядерной контратаке Ким Чен Ын: новая МБР повысит готовность КНДР к ядерной контратаке

Фото: KCNA / XinHua / Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18» повысит готовность Северной Кореи к ядерной контратаке, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По его словам, новое оружие перестроит силы стратегического сдерживания Северной Кореи, и пообещал, что враги республики испытают кризис безопасности. Он подчеркнул, что «Хвасон-18» станет основным средством обороны страны.

На ядерное оружие надо отвечать ядерным оружием, на прямое столкновение — столкновением. Пока враги не откажутся от своего глупого мышления и бесчинств, им будут наносить смертельный наступательный удар, — передает слова лидера КНДР агентство.

Глава КНДР также высоко оценил работу специалистов ВПК. Отмечается, что на испытаниях нового оружия присутствовал сам лидер, его дочь, известная как Ким Чжу Э, его жена Ли Соль Чжу и сестра Ким Ё Чжон.

Ранее представители США, Японии и Южной Кореи осудили ракетный пуск КНДР в ходе совместного телефонного разговора. Отмечается, что директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Ким Гон также условились продолжать сотрудничество в сфере безопасности.

Власти Японии ранее объявили о массовой эвакуации в связи с риском падения северокорейской ракеты в районе острова Хоккайдо. Отмечается, что был создан экстренный штаб при канцелярии премьер-министра. Жители получили оповещения через систему J-Alert с призывом в срочном порядке укрыться в прочных зданиях, станциях метро или бомбоубежищах.