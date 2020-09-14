Китай запустил ракету с девятью спутниками с морской платформы

В Китае прошёл успешный запуск ракеты CZ-11, которая вывела на земную орбиту девять спутников для фото- и видеосъёмки поверхности Земли.
Запуск произвели со специальной платформы в Жёлтом море,
Выведенные на орбиту спутники относятся к серии «Гаофэнь-03-1», в новую группировку «Цзилинь-1» вошли три оптических спутника для видеосъёмки, среди которых аппараты Центрального телевидения Китая и китайского хостинга Bilibili, а также шесть аппаратов для гиперспектральной фотосъёмки земной поверхности, говорится в сообщении.
Полученные со спутников материалы будут использоваться для оценки состояния земельных ресурсов, при городском планировании и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В начале сентября NEWS.ru сообщал, что в КНР испытали экспериментальный космический аппарат для многоразового использования.
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