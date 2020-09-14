Китай запустил ракету с девятью спутниками с морской платформы

https://static.news.ru/photo/e9c64a7e-f716-11ea-8c4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/Global Look Press

В Китае прошёл успешный запуск ракеты CZ-11, которая вывела на земную орбиту девять спутников для фото- и видеосъёмки поверхности Земли.

Запуск произвели со специальной платформы в Жёлтом море, пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Выведенные на орбиту спутники относятся к серии «Гаофэнь-03-1», в новую группировку «Цзилинь-1» вошли три оптических спутника для видеосъёмки, среди которых аппараты Центрального телевидения Китая и китайского хостинга Bilibili, а также шесть аппаратов для гиперспектральной фотосъёмки земной поверхности, говорится в сообщении.

Полученные со спутников материалы будут использоваться для оценки состояния земельных ресурсов, при городском планировании и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В начале сентября NEWS.ru сообщал, что в КНР испытали экспериментальный космический аппарат для многоразового использования.