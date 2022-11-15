Китай выступил против исключения России из состава G20 Глава МИД Китая: Пекин выступает против исключения России из G20

Фото: Yao Dawei/Global Look Press

Глава МИД КНР Ван И

Китай не поддерживает исключение России из G20 и других международных площадок, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита «Группы двадцати» в Индонезии, передает РИА Новости. Ван И сообщил, что намерен обсудить с Лавровым вопросы, представляющие взаимный интерес для двух государств, а также призванные укрепить устойчивую динамику двусторонних отношений.

Очень рады, что вы лично участвуете в саммите, представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках «Большой двадцатки» и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов, — сказал Ван И.

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 призвал противостоять политизации продовольственных и энергетических вопросов и их использованию в качестве оружия. Он также рекомендовал другим странам отказаться от политики односторонних санкций и отменить ограничения на научно-техническое сотрудничество.

По его словам, основной причиной нынешнего кризиса в мире являются проблемы с цепочками поставок и нарушение международного сотрудничества. Эти вопросы он предложил решить за счет укрепления сотрудничества всех стран в области надзора за рынком и выстраивания партнерских отношений по основным товарам.