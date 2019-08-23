Китайские власти решили ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год.
Пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года. Данная мера является ответом на аналогичные действия Вашингтона, говорится в заявлении Минфина, которое было опубликовано на официальном сайте.
Как писал News.ru, Вашингтон не исключает снятия пошлин с Китая, если переговоры в сентябре сдвинутся с мёртвой точки. По словам экономического советника главы Белого дома Лоуренса Кудлоу, цель Вашингтона — обнуление пошлин и снятие торговых барьеров.