https://static.news.ru/photo/8c159030-c5a1-11e9-b964-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yu Fang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайские власти решили ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год.

Пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года. Данная мера является ответом на аналогичные действия Вашингтона, говорится в заявлении Минфина, которое было опубликовано на официальном сайте.

Как писал News.ru, Вашингтон не исключает снятия пошлин с Китая, если переговоры в сентябре сдвинутся с мёртвой точки. По словам экономического советника главы Белого дома Лоуренса Кудлоу, цель Вашингтона — обнуление пошлин и снятие торговых барьеров.