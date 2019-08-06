https://static.news.ru/photo/234ad3c8-b85c-11e9-97d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты не исключили снятия пошлин с Китая, если переговоры в сентябре сдвинутся с мёртвой точки. По словам экономического советника главы Белого дома Лоуренса Кудлоу, цель Вашингтона — обнуление пошлин и снятие торговых барьеров.

Наша команда собирается отправиться в Китай в сентябре. И если Китай понизит свои торговые барьеры и проведёт реформы, <...> мы будем отправлять миллиарды тонн наших продуктов туда и продавать наши сервисы и приведём наш торговый баланс к нормальному состоянию, — сказал он в прямом эфире телеканала CNBC.

Экономический конфликт между странами обострился в 2018 году. Сначала американцы ввели пошлины на ряд импортируемых из Поднебесной товаров, включая электронику. Потом Китай принял ответные меры. Они ударили по поставщикам продуктов из США в КНР.

Ранее несколько китайских компаний обратились к властям государства с просьбой освободить от импортных пошлин сельскохозяйственную продукцию из Штатов. Этот шаг рассматривается как реализация договорённостей главы КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке, писал News.ru.