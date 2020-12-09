Китай объявил о введении ответных санкций против США

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КНР вводит ограничения против ряда американских официальных лиц и сотрудников неправительственных организаций США в ответ на ущемление прав китайских законодателей. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

По её словам, это решение принято в связи с серьёзным вмешательством Вашингтона во внутренние дела КНР в вопросах, связанных с Гонконгом. Подобные действия США, как отметила дипломат, наносят ущерб национальным интересам Китая.

Китай принял решение ввести ответные санкции в отношении должностных лиц из числа представителей исполнительной власти США, членов конгресса, сотрудников неправительственных организаций и их ближайших родственников, — заявила она.

Хуа Чуньин рассказала на брифинге, что китайские власти приняли решение «отменить безвизовый режим для временных визитов в специальные административные районы Гонконг и Макао» для американцев, у которых есть дипломатические паспорта, передаёт ТАСС.

7 декабря Минфин США сообщил о расширении санкций в отношении Китая. Так, в чёрный список были добавлены 14 членов руководства Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, парламент). Причиной назвали меры, принятые китайским правительством для восстановления порядка в Гонконге.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Китай придаёт большое значение отношениям стратегического взаимодействия с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.