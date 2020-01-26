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Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975. Отмечается, что 324 пациента находятся в тяжёлом состоянии. Жертвами стали 56 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975. Отмечается, что 324 пациента находятся в тяжёлом состоянии. Жертвами стали 56 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный комитет по делам...