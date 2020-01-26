Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от нового типа коронавируса, который вызывает пневмонию. Об этом
Центр уже начал разрабатывать вакцину, к настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идёт выборка штамма, — процитировали главу центра Сюй Вэньбо в ТАСС.
Он добавил, что центр занимается отбором лекарственных средств, которые смогут противостоять пневмонии, вызванной коронавирусом.
Ранее NEWS.ru писал о том, что число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек. Ожидается результаты тестов 2,7 тысяч человек, которые могут быть заражены коронавирусом.
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