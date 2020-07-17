Китай начал распродавать дёшево купленную нефть

https://static.news.ru/photo/0dd6b05c-c864-11ea-a275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rong Bo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китай продал на международном рынке около миллиона баррелей нефти из своих резервуаров. Они были куплены весной, когда цены на топливо были рекордно низкими.

Торговые компании произвели закупки через Шанхайскую фьючерсную биржу. В иных условиях они приобрели бы её в Африке или на Ближнем востоке, передаёт Bloomberg.

Начало продаж китайской нефти совпало с подготовкой стран-участниц сделки ОПЕК+ к наращиванию добычи.

При этом Шанхайская международная энергетическая биржа создавалась для популяризации юаня и не должна была стать региональным поставщиком нефти.

Как писал NEWS.ru, ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман после заседания мониторингового комитета ОПЕК+ сообщил, что эффективная квота по сокращению добычи нефти в ОПЕК+ в августе 2020 года может составить около 8,2 млн баррелей в день, учитывая компенсацию отставания в мае.

9 марта 2020 года в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн — до конца апреля 2022 года.