Кимчхи хороша с салом: Сеул втягивается в конфликт на Украине Южная Корея близка к тому, чтобы стать «оружейным складом» для государств, которые активно снабжают оружием и боеприпасами Украину

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До сих пор Сеул занимал относительно нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине, отказываясь поставлять вооружения и боеприпасы Киеву. Но эта позиция меняется на глазах. Под давлением США и некоторых союзников по НАТО, а также в связи с приходом к власти нового, куда более проамерикански настроенного президента Юн Сок Ёля Республика Корея (РК) начинает выступать в качестве еще одного поставщика оружия Украине. При этом Сеул намерен действовать не напрямую, а через третьи страны, надеясь тем самым избежать негативной реакции Москвы. Как бы то ни было, реальность такова, что южнокорейское оружие и боеприпасы в ближайшем будущем поступят или уже начали прибывать на украинскую территорию.

Не сухпайком единым

Как ожидается, правительство РК займет еще более активную проукраинскую позицию на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 29–30 июня. Туда республику пригласили в числе других государств, не входящих в Североатлантический альянс, но при этом близких к Вашингтону. Возможная смена курса в отношении Украины вызвала беспокойство в деловых, общественных и политических кругах РК, а также среди простых корейцев, которые считают, что Сеул не должен принимать участие в конфликте за тысячи километров от них. Кроме того, в РК опасаются, что Россия в конце концов нанесет «ответный удар», возобновив военно-техническое и оборонное сотрудничество с Пхеньяном. Это выведет военную угрозу КНДР для Южной Кореи на совсем иной уровень, и в целом о стабилизации обстановки в регионе можно будет забыть.

В последнее время между Южной Кореей и Украиной наблюдается повышенная дипломатическая активность. Совсем недавно замминистра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник завершил визит в Сеул, а на Украине побывал глава правящей партии Южной Кореи «Сила народа» Ли Чжун Сок. Он пообщался с представителями администрации президента Украины, а затем и лично с главой республики Владимиром Зеленским.

Несколько недель назад южнокорейскую столицу с тайным визитом посетила делегация депутатов Верховной рады. Наконец, в первой половине апреля министр обороны Украины провел телефонный разговор со своим южнокорейским коллегой Со Уком, а 11 апреля Зеленский через видеосвязь обратился к депутатам Народного собрания (парламента) РК.

Кроме того, украинская тема активно поднималась и в ходе визита Джо Байдена в Сеул 20–22 мая. Параллельно замминистра обороны РК Син Бом Чхоль 23 мая принял участие во встрече представителей военных ведомств 47 стран, организованной Соединенными Штатами, где также обсуждались вопросы оказания военной помощи Украине.

До недавнего времени Южная Корея придерживалась твердой линии в отношении украинского конфликта. Сеул присоединился к санкциям Запада против Москвы, но в то же время не стремился быть в первых рядах противников РФ и не вводил собственных дополнительных рестрикций. Корейские компании не торопятся покидать Россию. Что касается помощи Киеву, то Южная Корея поставляла Украине либо продукцию гуманитарного характера типа аптечек, сухпайков, одеял и палаток, либо элементы обмундирования — шлемы, бронежилеты. При этом, несмотря на активные просьбы и давление со стороны как самого Киева, так и стран НАТО во главе с США, Южная Корея отказывалась передавать Украине «летальную продукцию» — оружие и боеприпасы. Хотя южанам есть что предложить Киеву. Судя по утечкам в СМИ, Киев положил глаз на переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые системы, а натовцев интересует куда более широкий спектр вооружений — от снарядов до танков и БТР.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеул меняет ориентацию

Новый президент Юн Сок Ёль, который принес присягу 10 мая, при каждом удобном случае подчеркивает ориентацию на США и необходимость координации внешней политики с Вашингтоном. Похоже, «смена вех» делает свое дело. Южная Корея по-прежнему не хочет напрямую поставлять оружие и боеприпасы на Украину, но после серии консультаций склоняется к опосредованной помощи Украине, полагая, что Москва это «проглотит».

Южная Корея близка к тому, чтобы стать «оружейным складом» для тех государств, которые активно снабжают оружием и боеприпасами Украину. Схема достаточно простая: Сеул поставляет оружие и технику какому-то другому государству, которое передает их Украине. Формально правительство РК ни при чем, так как направляет оружие не напрямую украинцам, а третьим странам. А что это оружие в итоге оказывается на Украине и будет использоваться против России, то у Сеула есть оправдание: мол, там об этих манипуляциях «ничего не знали, а если и знали, то не могли повлиять». В качестве передаточных звеньев цепи готовы выступить Польша и Канада — одни из самых активных поставщиков оружия Украине. Кстати, именно по этой причине их собственные арсеналы уже изрядно истощились.

Сеул пока не сказал окончательное «да». Но, как сообщают местные СМИ и анонимные источники, южнокорейское руководство намерено одобрить поставки в Канаду около 100 тысяч единиц 155-миллиметровых снарядов, а в Польшу могут уйти скорострельные гранатометы, пулеметы. Кроме того, по итогам недавнего визита в РК министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака стороны договорились о расширении производства польских самоходных артиллерийских установок (САУ) AHS Krab. Они созданы на основе известной южнокорейской САУ К-9, использующей, кстати, 155-мм снаряды. Ранее Польша заявила, что уже поставила 18 установок Krab на Украину. А потому несложно догадаться, куда отправят новые установки, чье производство корейцы помогут ускорить. В дальнейшем речь пойдет уже о производстве танков и бронетранспортеров.

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Сеул всячески пытался избегать огласки конкретных договоренностей, но шила в мешке не утаишь. Из самых разных источников поступает примерно одна и та же информация. Она подтверждает: Южная Корея намерена через страны-посредники подключиться к поставкам оружия и боеприпасов Украине.

Очевидно, Сеул оказался под сильным давлением. Официальные лица РК на прямые вопросы отвечают уклончиво и кивают на то, что оружие — даже если поставки и впрямь состоятся — не будут напрямую поставляться Украине. Однако известно, что страна-производитель оружия обычно оговаривает условия использования своих поставок, особенно возможность их передачи кому-то еще.

Многие корейцы отмечают, что поставки оружия Киеву, даже опосредованные, грозят «вернуться бумерангом» в виде прямой угрозы для политических, экономических и даже военных интересов РК.

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Тот же визит 36-летнего главы правящей партии Ли Чжун Сока на Украину встретил сильную критику среди более опытных членов партии.

Сложно понять, зачем нам встревать в конфликт, который идет за тысячи километров от нас... Нам не стоит принимать чью-либо из сторон. И вообще надо очень осторожно подходить к вопросу хотя бы по той причине, что помощь и поддержка со стороны России нам очень нужна для обеспечения мира и ядерного разоружения Корейского полуострова, — написал в соцсетях вице-спикер парламента Чон Чжин Сок, который считается одной из близких к президенту Юну фигур.

Политик также отметил, что идею Ли Чжун Сока поехать на Украину без энтузиазма восприняли в МИД и в администрации президента РК. Там заявили, что поездка Ли в Киев организована как его персональный визит по партийной линии и не имеет никакого отношения к правительству. Ли отказали в статусе спецпредставителя президента Юн Сок Ёля. «Никаких личных писем от президента Юна Владимиру Зеленскому не передавали», — настаивают в Сеуле.

Другой депутат правящей партии Ли Ин Чже настаивает, что Ли Чжун Соку «нужно думать и действовать, исходя из государственных интересов Кореи», а не из личных предпочтений. Поездку Ли он назвал «поездом, в котором заложена бомба под национальные интересы Кореи».

Разве Россия - враг для Кореи?

Бывший высокопоставленный дипломат, специалист по России, а ныне директор Института евроазиатской стратегии Пак Пён Хван раскритиковал и планы президента Юн Сок Ёля поехать на саммит НАТО в Мадриде. «Вызывает большие сомнения, что поездка президента РК на саммит Альянса отвечает нашим национальным интересам. Судя по всему, цель приглашения Кореи на мероприятие — добиться ее активного участия в украинском вопросе. Сначала Корея твердо заявляла, что не будет поставлять Украине летальные вооружения, но с приходом к власти правительства Юн Сок Ёля этот подход стали пересматривать», — заявил эксперт изданию Pressian.

Может быть, Россия и враг для США, но является ли Россия врагом для Кореи? На этот вопрос сложно ответить утвердительно. Но вызывает опасения, что мы сами своими руками делаем все, чтобы превратиться во врагов России, — констатирует Пак Пён Хван, долгое время проработавший в России.

На обывательском уровне обычные корейцы поддерживают идею оказания экономической и гуманитарной помощи Украине, но также выступают против военных поставок. Некоторые политически подкованные граждане подмечают, что совсем недавно Киев допустил прояпонские высказывания по чувствительным для корейцев территориальным вопросам, чем не на шутку возмутил их.

Так что Сеулу действительно надо определиться: стоит ли идти на такой риск ради далекого от Южной Кореи конфликта. Голоса против поездки президента РК Юн Сок Ёля в Мадрид на саммит НАТО все громче звучат и в его собственной администрации.

Первый зарубежный визит нашего президента имеет большое символическое значение. В этой связи мы изучаем, подходит ли для этой цели саммит НАТО или нет и отвечает ли эта поездка нашим национальным интересам в целом, — сообщил журналистам источник в администрации президента РК на условиях анонимности.

Точно так же считает представитель оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ким Бюн. На конференции в сеульском Институте Асан он признал: «Страны — участницы НАТО будут обсуждать, как им реагировать на „российскую и китайскую угрозы“. Это будет главная повестка саммита. Очевидно, в отношении России речь пойдет и о военных мерах. Если наш президент примет участие в мероприятии, это может быть воспринято как наша официальная позиция. В этой связи правительству РК надо очень осторожно подходить к вопросу о поездке в Мадрид».