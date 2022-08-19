Кабул предложил изюм в обмен на нефтепродукты из России Власти Афганистана заинтересовались покупкой российских товаров и нефтепродуктов по бартерной схеме

Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

Власти Афганистана заинтересованы в закупках нефтепродуктов и товаров у России по бартерной схеме, заявил РИА Новости глава Минпромторга республики Нуриддин Азизи. Энергоносители он предложил менять на сухофрукты, изюм и лекарственные травы.

В приоритете у нас — осуществлять импорт этих российских товаров по бартерной схеме. Если операции по такой схеме не получатся, то мы можем использовать финансовые транзакции. С этим вопросом никаких проблем нет, — сказал Азизи.

Он отметил, что Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. На лекарственные травы, по его словам, цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины. Кабул может поставлять его прямо на российские фабрики, как это уже налажено с Китаем, заключил Азизи.

Делегация Минпромторга Афганистана прибыла Москву 14 августа. Бизнес-миссия провела переговоры в столице с российскими коллегами, а после направилась в Казань.

Ранее Азизи заявил, что Афганистан планирует заключить с Россией соглашение о поставках около 1 млн тонн бензина и 1 млн тонн дизельного топлива. По его словам, в целом стране нужно более 4 млн тонн нефти, а достичь соглашения планируется до конца 2022 года.

Директор программы «Управление бизнесом» РАНХиГС Борис Пивоваров накануне заявил о важности сотрудничества России и Афганистана на фоне визита Азизи. По его словам, республика является «новым» игроком на мировом рынке, поскольку после прихода к власти талибов (организация «Талибан» признана в РФ террористической, деятельность запрещена) они реструктурировали систему внутри страны и принялись налаживать отношения с Москвой и Пекином. Эксперт отметил, что специфика отношений с Афганистаном заключается в том, что это государство — «чистый лист». У них есть много ресурсов, однако отсутствуют средства и возможности начать производство.