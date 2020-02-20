https://static.news.ru/photo/7ce089a4-5461-11ea-9c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/Xinhua

Учёным из КНР удастся подготовить препарат к клиническим испытаниям как минимум к концу апреля 2020 года.

Об этом со ссылкой на предварительные расчёты и комплексные исследования сообщил журналистам замминистра науки и техники Китая Сюй Наньпин, передаёт ТАСС.

Вакцина будет подана на клинические испытания не ранее последней декады апреля, — сказал он.

Как писал NEWS.ru ранее, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что в организации ожидают результатов клинических испытаний двух лекарств от коронавируса COVID-2019.