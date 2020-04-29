Индекс активности в японской промышленности стал самым низким за семь лет

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В Японии индекс производственной активности в промышленности упал до самого низкого за семь лет уровня .

Об этом сообщает министерство экономики, торговли и промышленности страны. Согласно его данным, причиной падения индекса стало резкое сокращение глобального спроса на фоне пандемии коронавируса.

Объем производства в Японии снижается, — говорится в сообщении ведомства.

По его данным, на сегодняшний день индекс активности в промышленности составляет 95,8% от показателя 2015 года. В министерстве отметили, что в апреле его снижение продолжилось. Это связано, в частности, с проблемами в экспортных отраслях, например, в автомобилестроении, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги оценил экономический кризис в Японии и во всём мире, который произошёл на фоне пандемии коронавирусной инфекции.