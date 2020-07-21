Филиппинский президент пообещал арестовывать тех, кто не носит маски

Президент Филиппин Родриго Дутерте, заявил, что в стране могут начать арестовывать тех, кто не носит маску, предохраняющую от заражения коронавирусом.
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Это серьёзное преступление. Пусть их арест послужит хорошим уроком остальным, — заявил Дутерте.
На прошлой неделе власти страны распространили информацию о том, что в случае необходимости больных лёгкой формой пневмонии, вызванной коронавирусом, будут насильно перемещать из домов в больницы. Этот шаг руководство Филиппин объясняет резким ростом числа инфицированных в стране после ослабления карантинного режима в июне.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Архангельской области ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса, продлены до 28 июля включительно.
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