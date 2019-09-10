https://static.news.ru/photo/297cdb7e-d3af-11e9-99d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Энциклопедию русской культуры» издадут в столице Японии в октябре текущего года. Главными редакторами книги выступили сотрудники Токийского университета Нумано Мицуёси, Мотидзуки Тэцуо и Йоширо Икеда.

Над текстом работали свыше 200 авторов. Они написали более 350 статей по истории, религии, народной культуре, кулинарии, спорту и другим областям. Основную часть тиража передадут библиотекам из-за высокой стоимости одного экземпляра для рядовых покупателей — 20 тысяч иен (около 12 тысяч рублей).

Я не знаю, получит ли сам редактор экземпляр или нет. Но уверен, что данное издание будет немало способствовать углублению нашего понимания о России, — написал Йоширо Икеда на своей странице в социальной сети Facebook .

Ранее News.ru сообщал, что российский писатель Виктор Пелевин издал новую книгу под названием «Искусство лёгких касаний». Она вышла в свет в конце августа текущего года.