«Энциклопедию русской культуры» издадут в столице Японии в октябре текущего года. Главными редакторами книги выступили сотрудники Токийского университета Нумано Мицуёси, Мотидзуки Тэцуо и Йоширо Икеда.
Над текстом работали свыше 200 авторов. Они написали более 350 статей по истории, религии, народной культуре, кулинарии, спорту и другим областям. Основную часть тиража передадут библиотекам из-за высокой стоимости одного экземпляра для рядовых покупателей — 20 тысяч иен (около 12 тысяч рублей).
Я не знаю, получит ли сам редактор экземпляр или нет. Но уверен, что данное издание будет немало способствовать углублению нашего понимания о России, — написал Йоширо Икеда на своей странице в социальной сети
Ранее News.ru сообщал, что российский писатель Виктор Пелевин издал новую книгу под названием «Искусство лёгких касаний». Она вышла в свет в конце августа текущего года.