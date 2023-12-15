Эксперт по туризму оценил конкуренцию Вьетнама с Таиландом Вице-президент АТР Мкртчян: Таиланд выигрывает у Вьетнама по числу авиарейсов

Фото: Jiang Shengxiong/XinHua/Global Look Press

Открытие прямых авиарейсов во вьетнамские города Ханой и Хошимин не превращает эту страну в конкурента Таиланду для российских туристов, заявил в беседе с НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, два рейса в неделю во Вьетнам против 200 рейсов в Таиланд не являются поводом для разговоров о конкуренции.

То, что мы видим, — два рейса в неделю, — это просто смешно. Главный конкурент Вьетнама — это Таиланд, а туда летает 200 рейсов в неделю. Поэтому здесь даже обсуждать не стоит, будет ли Вьетнам отбивать туристов от Таиланда, — отметил эксперт.

Он напомнил, что у россиян пользуются популярностью вьетнамские пляжные направления Нячанг и остров Фукуок, однако в результате пандемии коронавируса прямые авиарейсы туда были отменены, и возобновление их пока не предвидится. Чтобы попасть на курорты из открывшихся Ханоя и Хошимина, нужно потратить дополнительно около шести-семи часов.

Также, по словам эксперта, отдых на курортах Вьетнама сейчас стоит около 300 тысяч рублей на двоих за 10 дней. В эту сумму входит перелет в страну, перелет из столицы на курорт и проживание в отеле стоимостью около $150 за сутки. В то же время средний ценник суточного проживания в гостинице в Таиланде составляет около $90.

При этом Мкртчян назвал открытие прямых авиарейсов во Вьетнам хорошим знаком и выразил надежду, что со временем их число вырастет «хотя бы до 20-30 в неделю».

Ранее «Аэрофлот» объявил о запуске с 31 января регулярных рейсов из Москвы в Хошимин. Вьетнамская авиакомпания «Vietnam Airlines», в свою очередь, начнет осуществлять рейсы из Москвы в Ханой.