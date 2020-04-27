Эксперт оценил вероятность революции в КНДР на фоне слухов о Ким Чен Ыне

https://static.news.ru/photo/dfd3354a-8821-11ea-856f-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Joyce N. Boghosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Смена главы КНДР не приведёт к изменению политического курса страны. Об этом на фоне спекуляций о состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына заявил руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

Революции не будет, её никто не ждёт. И лучше бы, чтобы её не было, и для окружающих стран тоже, — сказал эксперт в интервью НСН.

По словам Жебина, в любом случае «придёт руководство, которое будет проводить заветы предыдущего лидера». На фоне слухов о болезни и даже смерти Ким Чен Ына проверяются «на прочность» главы других государств, считает востоковед.

Учитывая, что информацию о смерти лидера КНДР запустила CNN, которая прохладно относится к Дональду Трампу, это сигнал ему, мол, этого деятеля нет, и все твои усилия пропали даром, — отметил Жебин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 27 апреля центральная газета КНДР «Нодон синмун» сообщила: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает работать с документами. Он направил письмо с благодарностями строителям, которые на восточном побережье Вонсан-Кальма возвели туристическую зону. Публикация о председателе Госсовета КНДР в очередной раз вышла без свежих фотографий Ким Чен Ына.