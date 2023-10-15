Два человека погибли при землетрясении магнитудой 6,4 в Афганистане Два человека погибли, 125 пострадали во время землетрясения в Афганистане

Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два человека погибли, еще 125 пострадали во время землетрясения в провинции Герат на западе Афганистана, сообщает газета Hasht-e Subh Daily, ссылаясь на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Магнитуда подземных толчков составила 6,4, очаг залегал на глубине 10 км.

Как отмечают журналисты, пострадавших при землетрясении доставили в больницу Герата. Кроме того, стихия нанесла большой материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло на северо-западе Афганистана. Эпицентр стихийного бедствия находился в 34 километрах от города Герат. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Позднее в 28 километрах к северо-западу от Герата произошло еще одно землетрясение.

7 октября на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Его эпицентр находился в 42 км к северо-западу от Герата. В результате на территории провинции было разрушено несколько деревень, по меньшей мере 2445 человек погибли. Еще 2440 жителей получили ранения.

Как уточнили представители провинциального управления Министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана, из-за подземных толчков были разрушены 1983 здания. В районы, пострадавшие от землетрясения, направили десять спасательных бригад.