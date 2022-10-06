Число жертв стрельбы в Таиланде достигло 38

Фото: AP/TASS

В Таиланде не менее 36 человек погибли в результате стрельбы в детском центре

Число погибших в результате стрельбы в детском саду в провинции Нонгбуалампху на севере Таиланда возросло с 36 до 38, передает Reuters. Две новые жертвы — взрослые, количество погибших детей не изменилось — 22. Еще 10 человек пострадали в результате нападения.

По данным полиции, нападавший пришел в детский сад, чтобы забрать своего ребенка. Там он узнал, что ребенок на самом деле находится дома с матерью. Это привело мужчину в ярость, и он напал на воспитанников детсада. С места происшествия он уехал на машине, убив по дороге несколько случайных прохожих.

Стрельбу в детском саду устроил бывший полицейский Панью Камраб. Его личность удалось установить по автомобильному номеру, оставленному на месте преступления. Из полиции его уволили из-за проблем с наркотиками.

После нападения на детский сад злоумышленник отправился домой, где застрелил жену и собственного ребенка. После этого он покончил с собой.