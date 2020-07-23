В Нью-Йорке открыли онлайн-выставку работ Баскии

https://static.news.ru/photo/d52383a6-ccfb-11ea-b2e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: brantfoundation.org

Центр исследования искусства Brant Foundation в Нью-Йорке открыл онлайн-выставку картин художника Жан-Мишеля Баскии. Просмотр доступен бесплатно.

В экспозицию вошли автопортреты и картины, посвящённые родному боро мастера, Бруклину, и культурным кодам города. Среди самых знаменитых экспонатов — полиптих «Грилло» 1984 года и работа «Цена бензина в странах третьего мира» (1982).

Сложное творчество Баскии делает его одним из самых важных новаторов в современном искусстве даже спустя тридцать лет после его смерти. Недавние ретроспективы осветили его радикальный подход, междисциплинарный вклад в музыку, поэзию, перформанс и искусство в целом, — прокомментировали выставку в Brant Foundation.

Как писал NEWS.ru, в канадском городе Торонто прошла экспозиция для посетителей, которые на автомобилях соблюдают режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Выставка была посвящена работам нидерландского художника Винсента Ван Гога.