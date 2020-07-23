В Нью-Йорке открыли онлайн-выставку работ Баскии

Центр исследования искусства Brant Foundation в Нью-Йорке открыл онлайн-выставку картин художника Жан-Мишеля Баскии. Просмотр доступен бесплатно.
В экспозицию
Сложное творчество Баскии делает его одним из самых важных новаторов в современном искусстве даже спустя тридцать лет после его смерти. Недавние ретроспективы осветили его радикальный подход, междисциплинарный вклад в музыку, поэзию, перформанс и искусство в целом, — прокомментировали выставку в Brant Foundation.
Как писал NEWS.ru, в канадском городе Торонто прошла экспозиция для посетителей, которые на автомобилях соблюдают режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Выставка была посвящена работам нидерландского художника Винсента Ван Гога.
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