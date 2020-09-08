В Москве пройдёт выставка к 125-летию со дня рождения Есенина

В центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля в Москве пройдёт выставка "Есенин. Живите так, как вас ведёт звезда...", приуроченная к 125-летию русского поэта Серегя Есенина. Она пройдёт с 9 сентября по 4 марта.
Директор музея Дмитрий Бак
Московская выставка построена вокруг астрономической, космической метафорики. Жизненный путь поэта представлен как движение к звёздным высотам, - сказал Бак.
В музее напомнили, что на мировой карте звёздного неба сияет малая планета 2576, носящая имя Есенина (Yesenin).
Как писал NEWS.ru. Государственная Третьяковская галерея опубликовала фильм-экскурсию по выставке «Русская сказка. От Васнецова до сих пор». Она проходит сейчас в Западном крыле на Крымском Валу.
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