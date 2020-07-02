В Левитановском центре открылась выставка редких работ Сальвадора Дали

В городе Плёс Ивановской области пройдёт выставка работ испанского художника Сальвадора Дали. Экспозиция открылась в Левитановском центре 2 июля и продлится до 13 сентября.
Как рассказали в учреждении культуры, на выставке будут показаны графические иллюстрации к Библии,
Библия была не просто выпущена, а с благословения Папы Римского, который одним из первых получил в подарок это удивительное издание в переплете из белой кожи и золота, — заведующая отделом выставочного комплекса центра Людмила Метелькова.
Все иллюстрации, ставшие частью экспозиции, взяты из частных коллекций.
Метелькова также отметила, что посещение выставки возможно только по предварительной записи, в группе может быть не более пяти человек. Это сделано согласно рекомендациям по профилактике вирусных заболеваний в связи с пандемией.
Как писал NEWS.ru, выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство», которая проходила в Москве, стала самой посещаемой в России. За первый месяц работы на неё пришли около трёхсот тысяч человек.
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