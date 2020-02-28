https://static.news.ru/photo/3c7a45cc-5a0f-11ea-b876-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство», которая проходит в Москве, стала самой посещаемой в России. За первый месяц работы её посетили около трёхсот тысяч человек.

Для того, чтобы все желающие спокойно могли прийти на экспозицию, организаторы продлили часы работы по четвергам, пятницам и субботам, а также ввели посещение по сеансам, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

Организаторы, не ожидали столь высокого интереса к ней, и сейчас делаем всё возможное, чтобы предоставить всем желающим возможность увидеть шедевры Дали в более комфортных условиях. В среднем выставку посещают более десяти тысяч посетителей в день, — говорится в сообщении.

Уточняется, что онлайн-билеты на посещение по сеансам можно будет приобрести со 2 марта.

Как писал NEWS.ru, на выставке работ Сальвадора Дали пройдёт конкурс на лучший костюм в стиле художника. Победителю состязания будет вручена премия.