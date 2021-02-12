Трегулова: искусство и онлайн будут идти рука об руку

Люди соскучились по искусству. К такому выводы пришли в музеях после снятия всех ограничений. Культурные учреждения ставят рекорды посещаемости даже с ограничениями. Выставочные пространства за время локдауна приготовили новые проекты для всех ценителей искусства.
Третьяковская галерея открыла для жителей России нового художника — Константина Кузнецова. Хотя он жил и творил на рубеже XIX и XX веков, его картины не были широко известны на Родине.
Он уехал из России во Францию и писал свои картины не для продажи, поэтому основные его творения хранились у потомков, но Фонд Константина Кузнецова смог собрать коллекцию и выставить её в Москве.
NEWS.ru взял эксклюзивное интервью у гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой. Искусствовед рассказала подробнее о выставке Кузнецова и жизни выставочного пространства во время пандемии.
В чём уникальность Кузнецова? Какие выставки проходят в галерее? Как проходили реставрационные работы во время карантина? Станет ли высокое изобразительное искусство России частью digital-культуры? Востребовано ли живопись у молодёжи?
Константин Кузнецов: уникальный русский француз
— Выставка Константина Кузнецова. Почему именно сейчас и в чём его актуальность?
— Год с небольшим назад к нам обратился фонд Константина Кузнецова с предложением организовать выставку в Третьяковской галерее. Имя для многих из нас было совсем малоизвестным, но, когда мы познакомились с замечательным альбомом, который фонд издал, представив довольно большую часть художественного наследия Кузнецова, нам показалось, что будет очень интересным сделать эту выставку в Москве у нас.
Это действительно мастер, работы которого отличаются высокими художественными достоинствами, имя совсем неизвестное в России, при том, что его работы хранятся в таких знаменитых французских музеях, как Орсе. В силу того, что Кузнецов происходил из очень состоятельной семьи, первые 20 лет жизни в Париже ему не было нужды заботиться о хлебе насущном, поэтому он участвовал в тех выставках, в которых хотел, у него не было нужды продавать свои работы, правда, несколько из них были проданы французскому государству и оказались в собрании музея Орсе.
Он был одним из немногих русских художников, которые очень хорошо вписались во французскую художественную жизнь. Кузнецов экспонировал свои работы в большом количестве выставок, о нём писали лучшие художественные критики. А потом ситуация сложилась так, что о нём постепенно стали забывать и к тому моменту, как фонд Константина Кузнецова совершенно случайно первый раз столкнулся с работами этого художника, они находились в доме его наследников в достаточно печальном состоянии.
Фонд сделал очень многое для того, чтобы отреставрировать, привести в порядок его наследие, заняться изучением множества вопросов, в том числе и биографии художника, поиском каких-то документальных свидетельств.
— В чём уникальность?
— Уровень и качество работ, вы видите сами, прекрасны. При том, что ты это понимаешь только тогда, когда оказываешься перед оригиналами работ Кузнецова, созданными с использованием очень энергичных художественных приёмов. Это динамичный, длинный, змеящийся мазок, это очень интересный колорит. Это импрессионизм, смешанный с экспрессионизмом. Конечно, это искусство можно оценить только тогда, когда ты находишься перед оригиналами, оно очень много теряет в воспроизведении.
— Выставка закончится и больше Россия не сможет увидеть Кузнецова?
— Фонд Константина Кузнецова — это фонд, который создан нашими соотечественниками, поэтому я думаю, что такая возможность будет, но Фабрис Руссо (советник по сотрудничеству и культуре посольства Франции в России) сказал, что было бы замечательно показать выставку Кузнецова в Париже. Я думаю, что с учётом того, что действительно вряд ли подобная выставка будет организована в России в ближайшее время, имеет смысл прийти и посмотреть на работы этого художника, пока они выставляются в Третьяковской галерее.
Без ограничений и локдауна: новые проекты Третьяковской галереи
— Какие ещё проекты Третьяковская галерея подготовила в 2021 году?
— У нас сейчас к дате открытия музея было готово семь новых выставок. Это выставка Роберта Фалька, первая масштабная исчерпывающая ретроспектива творчества этого выдающегося художника, легенды отечественного искусства, художника, оказавшего огромное влияние в том числе и на становление отечественного искусства в период оттепели.
Это блестящая экспозиция «Лаборатория будущего. Кинетизм в русском искусстве», которая развёрнута также, как и выставка Фалька, в нашем здании на Крымском Валу в так называемом Западном крыле. Это и прекрасная выставка современной художницы Аллы Урбан, невозможно подобрать даже точное определение, что такое её произведения, это невероятная красота и просто магия масштабных скульптурных объектов или инсталляций, сделанных из самых простых материалов, которые используются в промышленном производстве и в строительстве; они сочетаются с удивительными по своей тонкости и изысканности работами на бумаге. Это очень сильное впечатление, которое подтверждает то, что современное искусство — это искусство, которое оказывает сильнейшее воздействие на зрителя.
Мы заново после трёх дней экспонирования в ноябре, после которых музей был закрыт, открыли первые 22 зала нового варианта постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском Валу. Там же на Крымском Валу до 7 февраля была открыта выставка фотографий Иды Ручиной и Олега Зотова, посвященные Чукотке. И ещё две выставки в нашем основном здании. Это графические выставки — «Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение» и блестящая выставка, посвящённая 150-летию Александра Бенуа, — «Александр Бенуа и его «Мир искусства», своеобразная энциклопедия художественной жизни и прорывов Серебряного века. Тех прорывов, которые мостили дорогу к искусству века XX.
— Галерея — это не только выставочное пространство, но ещё и большая внутренняя работа. Пандемия не остановила вашу внутреннюю работу, в том числе и реставрационную?
— Вы знаете, почти нет. Да, был момент весной, когда реставраторы не имели возможности приходить на работу и вообще всё было закрыто, мы все работали в удалённом доступе. Но при первой возможности, с учётом того, как люди передвигаются, мы начали разрешать им работать, потому что есть процессы, которые невозможно остановить, сама технология не позволяет длительного перерыва.
Потом у нас есть серьёзнейшие, важнейшие выставочные проекты и нужно было продолжить работу по реставрации и подготовке произведений к экспонированию. Естественно, мы не допускали на рабочие места людей, которые находятся в возрастной категории 65+, у которых есть хронические заболевания, у которых нет своего автотранспорта, поэтому им надо перемещаться на общественном, что гораздо более опасно в период пандемии, чем перемещаться на собственной машине и т.д.
В общем я могу сказать, что всё, что запланировали в плане реставрации и многих других работ на 2020-й год, мы выполнили, а научные сотрудники прекраснейшим образом работали из дома в удалённом доступе. И за это время было написано такое количество статей, что мы сейчас не знаем, как найти деньги, на которые эти тексты можно будет издать.
Галерея: высокое искусство и digital
— Галерею закрывали дважды, к сожалению, в 2020 году. Вырастет ли популярность музеев среди москвичей, гостей и вообще в России?
— Давайте я немножко перефразирую этот вопрос. Вырастет ли востребованность. Она невероятно высокая. Мы это видим по первым девяти дням работы музея, начиная с 22 по 31 января. На такие выставки, как «Роберт Фальк» или «Кинетизм» в выходные дни все билеты были проданы ещё с утра в субботу, а это достаточно большие пространства.
Мы очень жёстко и строго соблюдаем те рекомендации, которые нам предписаны, не только потому, что мы законопослушные люди, а потому, что мы очень хорошо понимаем, что сегодня не можем принимать у себя в залах больше, чем 50% нашей прежней аудитории. Мы должны держаться очень строгих регламентаций по количеству людей, которые одновременно находятся в залах. Мы ещё с июля ввели посещения по сеансам, не больше определённого количества людей, на один сеанс каждые полчаса запускаем новую группу людей 60-70, иногда 80 человек, зависит от пространства, где проходит выставка. Всё очень точно рассчитано, исходя из количества квадратных метров.
С другой стороны, мы тоже, наверное, начинаем понимать, что то количество людей, которое к нам приходило раньше, было столь большим, что иногда становилось уже некомфортно. Если вы за последние годы были в Риме в музеях Ватикана, вы помните, что там происходит. И когда ты оказываешься, в конце концов, в самой фокусной точке в Сикстинской капелле, ты уже настолько измотан пробегом по всем залам, которые иногда выглядят как переход в метро в час пик, что ты уже не можешь воспринять то, что ты там видишь.
С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что искусство сегодня невероятно сильный способ снятия психологического напряжения, что это мощнейшее лекарство для души, способ переключения, способ, в конце концов, сохранения психического здоровья людей.
— Ещё вопрос философский. Живопись и молодёжь: интересуется ли молодежь живописью? Насколько она популярна, востребована?
— Конечно, живопись востребована. Хочу отметить, что на Крымском Валу открыты 22 из 37 залов постоянной экспозиции, мы ещё работаем после всех ремонтных работ в оставшихся залах.. И никогда за всю историю Третьяковской галереи в постоянную экспозицию Новой Третьяковки не приходило такое количество людей, которое приходит сейчас к нам в выходные, начиная с 30 января. Это абсолютный рекорд посещений за всё время существования здания на Крымском Валу именно постоянной экспозиции, это при том, что у нас ограничения по посещаемости. Я очень хорошо помню 90-е годы, когда в перерывах между экспонированием временных выставок в этом здании в гардеробе зимой, дай бог, висело 20 пальто.
— Культура, искусство и онлайн — они так и дальше будут идти рука об руку? Пандемия помогла?
— Я думаю, да, будут идти рука об руку. Мы хорошо понимаем, что наша сегодняшняя аудитория — это, в основном москвичи, это минус иностранные туристы и минус приезжие. Потому что сейчас мало кто имеет возможность приехать в Москву, мало кто приезжает в Москву для того, чтобы вывезти детей, да и все каникулярные недели мы были закрыты.
Очень многие мне говорили: «А вы не боитесь, что ваши онлайн-программы заставят ваших зрителей оставаться перед экраном телевизора или гаджета?» Ответ: «Нет!». То, что мы наблюдаем сейчас, — это желание после долгого времени общения с искусством в онлайн прикоснуться к первоисточнику уже будучи напитанным каким-то знанием, какими-то впечатлениями, желание прийти и увидеть это вживую, воочию или прийти и увидеть то, что пока ещё нельзя увидеть онлайн.
Тем не менее, выставка — это на самом деле, настоящий артефакт, поэтому понять, что это такое, погрузиться в тот мир, который мы создаём в каждом выставочном проекте, можно только, придя на выставку и почувствовав это всем своим существом.