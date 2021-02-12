Трегулова: искусство и онлайн будут идти рука об руку

Люди соскучились по искусству. К такому выводы пришли в музеях после снятия всех ограничений. Культурные учреждения ставят рекорды посещаемости даже с ограничениями. Выставочные пространства за время локдауна приготовили новые проекты для всех ценителей искусства.

Третьяковская галерея открыла для жителей России нового художника — Константина Кузнецова. Хотя он жил и творил на рубеже XIX и XX веков, его картины не были широко известны на Родине.

Он уехал из России во Францию и писал свои картины не для продажи, поэтому основные его творения хранились у потомков, но Фонд Константина Кузнецова смог собрать коллекцию и выставить её в Москве.

NEWS.ru взял эксклюзивное интервью у гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой. Искусствовед рассказала подробнее о выставке Кузнецова и жизни выставочного пространства во время пандемии.

В чём уникальность Кузнецова? Какие выставки проходят в галерее? Как проходили реставрационные работы во время карантина? Станет ли высокое изобразительное искусство России частью digital-культуры? Востребовано ли живопись у молодёжи?

Константин Кузнецов: уникальный русский француз

— Выставка Константина Кузнецова. Почему именно сейчас и в чём его актуальность?

— Год с небольшим назад к нам обратился фонд Константина Кузнецова с предложением организовать выставку в Третьяковской галерее. Имя для многих из нас было совсем малоизвестным, но, когда мы познакомились с замечательным альбомом, который фонд издал, представив довольно большую часть художественного наследия Кузнецова, нам показалось, что будет очень интересным сделать эту выставку в Москве у нас.

Это действительно мастер, работы которого отличаются высокими художественными достоинствами, имя совсем неизвестное в России, при том, что его работы хранятся в таких знаменитых французских музеях, как Орсе. В силу того, что Кузнецов происходил из очень состоятельной семьи, первые 20 лет жизни в Париже ему не было нужды заботиться о хлебе насущном, поэтому он участвовал в тех выставках, в которых хотел, у него не было нужды продавать свои работы, правда, несколько из них были проданы французскому государству и оказались в собрании музея Орсе.

К.П. Кузнецов. Вид на Париж. Трокадеро musee-orsay.fr

Он был одним из немногих русских художников, которые очень хорошо вписались во французскую художественную жизнь. Кузнецов экспонировал свои работы в большом количестве выставок, о нём писали лучшие художественные критики. А потом ситуация сложилась так, что о нём постепенно стали забывать и к тому моменту, как фонд Константина Кузнецова совершенно случайно первый раз столкнулся с работами этого художника, они находились в доме его наследников в достаточно печальном состоянии.

Фонд сделал очень многое для того, чтобы отреставрировать, привести в порядок его наследие, заняться изучением множества вопросов, в том числе и биографии художника, поиском каких-то документальных свидетельств.

— В чём уникальность?

— Уровень и качество работ, вы видите сами, прекрасны. При том, что ты это понимаешь только тогда, когда оказываешься перед оригиналами работ Кузнецова, созданными с использованием очень энергичных художественных приёмов. Это динамичный, длинный, змеящийся мазок, это очень интересный колорит. Это импрессионизм, смешанный с экспрессионизмом. Конечно, это искусство можно оценить только тогда, когда ты находишься перед оригиналами, оно очень много теряет в воспроизведении.

— Выставка закончится и больше Россия не сможет увидеть Кузнецова?

— Фонд Константина Кузнецова — это фонд, который создан нашими соотечественниками, поэтому я думаю, что такая возможность будет, но Фабрис Руссо (советник по сотрудничеству и культуре посольства Франции в России) сказал, что было бы замечательно показать выставку Кузнецова в Париже. Я думаю, что с учётом того, что действительно вряд ли подобная выставка будет организована в России в ближайшее время, имеет смысл прийти и посмотреть на работы этого художника, пока они выставляются в Третьяковской галерее.

К.П.Кузнецов. Площадь Согласия Фонд Константина Кузнецова, москва/tretyakovgallery.ru

Без ограничений и локдауна: новые проекты Третьяковской галереи

— Какие ещё проекты Третьяковская галерея подготовила в 2021 году?

— У нас сейчас к дате открытия музея было готово семь новых выставок. Это выставка Роберта Фалька, первая масштабная исчерпывающая ретроспектива творчества этого выдающегося художника, легенды отечественного искусства, художника, оказавшего огромное влияние в том числе и на становление отечественного искусства в период оттепели.

Это блестящая экспозиция «Лаборатория будущего. Кинетизм в русском искусстве», которая развёрнута также, как и выставка Фалька, в нашем здании на Крымском Валу в так называемом Западном крыле. Это и прекрасная выставка современной художницы Аллы Урбан, невозможно подобрать даже точное определение, что такое её произведения, это невероятная красота и просто магия масштабных скульптурных объектов или инсталляций, сделанных из самых простых материалов, которые используются в промышленном производстве и в строительстве; они сочетаются с удивительными по своей тонкости и изысканности работами на бумаге. Это очень сильное впечатление, которое подтверждает то, что современное искусство — это искусство, которое оказывает сильнейшее воздействие на зрителя.

Мы заново после трёх дней экспонирования в ноябре, после которых музей был закрыт, открыли первые 22 зала нового варианта постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском Валу. Там же на Крымском Валу до 7 февраля была открыта выставка фотографий Иды Ручиной и Олега Зотова, посвященные Чукотке. И ещё две выставки в нашем основном здании. Это графические выставки — «Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение» и блестящая выставка, посвящённая 150-летию Александра Бенуа, — «Александр Бенуа и его «Мир искусства», своеобразная энциклопедия художественной жизни и прорывов Серебряного века. Тех прорывов, которые мостили дорогу к искусству века XX.

Выставка «Александр Бенуа и его «Мир искусства» в Третьяковской галерее Денис Гришкин/АГН «Москва»

— Галерея — это не только выставочное пространство, но ещё и большая внутренняя работа. Пандемия не остановила вашу внутреннюю работу, в том числе и реставрационную?

— Вы знаете, почти нет. Да, был момент весной, когда реставраторы не имели возможности приходить на работу и вообще всё было закрыто, мы все работали в удалённом доступе. Но при первой возможности, с учётом того, как люди передвигаются, мы начали разрешать им работать, потому что есть процессы, которые невозможно остановить, сама технология не позволяет длительного перерыва.

Потом у нас есть серьёзнейшие, важнейшие выставочные проекты и нужно было продолжить работу по реставрации и подготовке произведений к экспонированию. Естественно, мы не допускали на рабочие места людей, которые находятся в возрастной категории 65+, у которых есть хронические заболевания, у которых нет своего автотранспорта, поэтому им надо перемещаться на общественном, что гораздо более опасно в период пандемии, чем перемещаться на собственной машине и т.д.

В общем я могу сказать, что всё, что запланировали в плане реставрации и многих других работ на 2020-й год, мы выполнили, а научные сотрудники прекраснейшим образом работали из дома в удалённом доступе. И за это время было написано такое количество статей, что мы сейчас не знаем, как найти деньги, на которые эти тексты можно будет издать.

Работа реставраторов Третьяковской галереи по подготовке выставки «Александр Бенуа и его «Мир искусства». Денис Гришкин/АГН «Москва»

Галерея: высокое искусство и digital

— Галерею закрывали дважды, к сожалению, в 2020 году. Вырастет ли популярность музеев среди москвичей, гостей и вообще в России?

— Давайте я немножко перефразирую этот вопрос. Вырастет ли востребованность. Она невероятно высокая. Мы это видим по первым девяти дням работы музея, начиная с 22 по 31 января. На такие выставки, как «Роберт Фальк» или «Кинетизм» в выходные дни все билеты были проданы ещё с утра в субботу, а это достаточно большие пространства.

Мы очень жёстко и строго соблюдаем те рекомендации, которые нам предписаны, не только потому, что мы законопослушные люди, а потому, что мы очень хорошо понимаем, что сегодня не можем принимать у себя в залах больше, чем 50% нашей прежней аудитории. Мы должны держаться очень строгих регламентаций по количеству людей, которые одновременно находятся в залах. Мы ещё с июля ввели посещения по сеансам, не больше определённого количества людей, на один сеанс каждые полчаса запускаем новую группу людей 60-70, иногда 80 человек, зависит от пространства, где проходит выставка. Всё очень точно рассчитано, исходя из количества квадратных метров.

С другой стороны, мы тоже, наверное, начинаем понимать, что то количество людей, которое к нам приходило раньше, было столь большим, что иногда становилось уже некомфортно. Если вы за последние годы были в Риме в музеях Ватикана, вы помните, что там происходит. И когда ты оказываешься, в конце концов, в самой фокусной точке в Сикстинской капелле, ты уже настолько измотан пробегом по всем залам, которые иногда выглядят как переход в метро в час пик, что ты уже не можешь воспринять то, что ты там видишь.

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что искусство сегодня невероятно сильный способ снятия психологического напряжения, что это мощнейшее лекарство для души, способ переключения, способ, в конце концов, сохранения психического здоровья людей.

— Ещё вопрос философский. Живопись и молодёжь: интересуется ли молодежь живописью? Насколько она популярна, востребована?

— Конечно, живопись востребована. Хочу отметить, что на Крымском Валу открыты 22 из 37 залов постоянной экспозиции, мы ещё работаем после всех ремонтных работ в оставшихся залах.. И никогда за всю историю Третьяковской галереи в постоянную экспозицию Новой Третьяковки не приходило такое количество людей, которое приходит сейчас к нам в выходные, начиная с 30 января. Это абсолютный рекорд посещений за всё время существования здания на Крымском Валу именно постоянной экспозиции, это при том, что у нас ограничения по посещаемости. Я очень хорошо помню 90-е годы, когда в перерывах между экспонированием временных выставок в этом здании в гардеробе зимой, дай бог, висело 20 пальто.

Денис Гришкин/АГН «Москва»

— Культура, искусство и онлайн — они так и дальше будут идти рука об руку? Пандемия помогла?

— Я думаю, да, будут идти рука об руку. Мы хорошо понимаем, что наша сегодняшняя аудитория — это, в основном москвичи, это минус иностранные туристы и минус приезжие. Потому что сейчас мало кто имеет возможность приехать в Москву, мало кто приезжает в Москву для того, чтобы вывезти детей, да и все каникулярные недели мы были закрыты.

Очень многие мне говорили: «А вы не боитесь, что ваши онлайн-программы заставят ваших зрителей оставаться перед экраном телевизора или гаджета?» Ответ: «Нет!». То, что мы наблюдаем сейчас, — это желание после долгого времени общения с искусством в онлайн прикоснуться к первоисточнику уже будучи напитанным каким-то знанием, какими-то впечатлениями, желание прийти и увидеть это вживую, воочию или прийти и увидеть то, что пока ещё нельзя увидеть онлайн.

Тем не менее, выставка — это на самом деле, настоящий артефакт, поэтому понять, что это такое, погрузиться в тот мир, который мы создаём в каждом выставочном проекте, можно только, придя на выставку и почувствовав это всем своим существом.