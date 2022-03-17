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«Найти Бэнкси»: выставка работ загадочного художника открылась в Москве
Искусство

«Найти Бэнкси»: выставка работ загадочного художника открылась в Москве

12:15, 17 марта 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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17 марта на ВДНХ в Москве открылась выставка «Найти Бэнкси», где собрано более 150 копий работ самого загадочного и популярного уличного художника мира.

Английский художник, политический активист и режиссёр Бэнкси стал известен в середине 2000-х. Его граффити, часто приправленные сатирой и чёрным юмором на злобу дня, всегда становятся событиями в сфере стрит-арта и обсуждаются миллионами поклонников во всём мире.

Посетители выставки «Найти Бэнкси» увидят более 150 работ по мотивам произведений британского художника, аутентичные копии его картин и скульптур. Одна часть воспроизведённых здесь граффити уже закрашена в реальности, другая продолжает украшать стены зданий в разных странах. Все экспонаты и инсталляции сопровождаются описанием, которое поможет зрителям более полно изучить творчество художника и его восприятие окружающего мира.

Фото открывшейся в Москве выставки «Найти Бэнкси», которая продлится до 14 августа, — в галерее NEWS.ru.

Экспонат «Девочка с обручем»

Артём Соболев/NEWS.ru

Экспозиция «Красная комната»

Артём Соболев/NEWS.ru

Экспозиция «Красная комната»

Артём Соболев/NEWS.ru

Экспонат «Карета Золушки»

Артём Соболев/NEWS.ru

На выставке «Найти Бэнкси» в павильоне № 21 на ВДНХ

Артём Соболев/NEWS.ru

Экспонат «Побег золотой рыбки»

Артём Соболев/NEWS.ru

На выставке «Найти Бэнкси» в павильоне № 21 на ВДНХ

Артём Соболев/NEWS.ru

Певица Юлия Беретта на выставке «Найти Бэнкси»

Артём Соболев/NEWS.ru

На выставке «Найти Бэнкси» в павильоне № 21 на ВДНХ

Артём Соболев/NEWS.ru

На выставке «Найти Бэнкси» в павильоне № 21 на ВДНХ

Артём Соболев/NEWS.ru

На выставке «Найти Бэнкси» в павильоне № 21 на ВДНХ

Артём Соболев/NEWS.ru

Экспонат «Любовь к мусорной корзине»

Артём Соболев/NEWS.ru

На выставке «Найти Бэнкси» в павильоне № 21 на ВДНХ

Артём Соболев/NEWS.ru

Экспонат «Панк»

Артём Соболев/NEWS.ru

Экспонат «Вагон лондонского метрополитена»

Артём Соболев/NEWS.ru

Экспонат «Свобода. Равенство.Кабельное ТВ»

Артём Соболев/NEWS.ru

Экспонат «Пуленепробиваемый Давид»

Артём Соболев/NEWS.ru

Экспонат «Чистильщик обуви»

Артём Соболев/NEWS.ru

Экспонат «Игра изменилась. Дань уважения работникам национальной службы здравоохранения Англии»

Артём Соболев/NEWS.ru

На выставке «Найти Бэнкси» в павильоне № 21 на ВДНХ

Артём Соболев/NEWS.ru

Экспонат «Безопасность под защитой»

Артём Соболев/NEWS.ru

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