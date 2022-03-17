«Найти Бэнкси»: выставка работ загадочного художника открылась в Москве

17 марта на ВДНХ в Москве открылась выставка «Найти Бэнкси», где собрано более 150 копий работ самого загадочного и популярного уличного художника мира.
Английский художник, политический активист и режиссёр Бэнкси стал известен в середине 2000-х. Его граффити, часто приправленные сатирой и чёрным юмором на злобу дня, всегда становятся событиями в сфере стрит-арта и обсуждаются миллионами поклонников во всём мире.
Посетители выставки «Найти Бэнкси» увидят более 150 работ по мотивам произведений британского художника, аутентичные копии его картин и скульптур. Одна часть воспроизведённых здесь граффити уже закрашена в реальности, другая продолжает украшать стены зданий в разных странах. Все экспонаты и инсталляции сопровождаются описанием, которое поможет зрителям более полно изучить творчество художника и его восприятие окружающего мира.
Фото открывшейся в Москве выставки «Найти Бэнкси», которая продлится до 14 августа, — в галерее NEWS.ru.
Экспонат «Девочка с обручем»
Артём Соболев/NEWS.ru
Экспозиция «Красная комната»
Артём Соболев/NEWS.ru
Экспозиция «Красная комната»
Артём Соболев/NEWS.ru
Экспонат «Карета Золушки»
Артём Соболев/NEWS.ru
На выставке «Найти Бэнкси» в павильоне № 21 на ВДНХ
Артём Соболев/NEWS.ru
Экспонат «Побег золотой рыбки»
Артём Соболев/NEWS.ru
На выставке «Найти Бэнкси» в павильоне № 21 на ВДНХ
Артём Соболев/NEWS.ru
Певица Юлия Беретта на выставке «Найти Бэнкси»
Артём Соболев/NEWS.ru
На выставке «Найти Бэнкси» в павильоне № 21 на ВДНХ
Артём Соболев/NEWS.ru
На выставке «Найти Бэнкси» в павильоне № 21 на ВДНХ
Артём Соболев/NEWS.ru
На выставке «Найти Бэнкси» в павильоне № 21 на ВДНХ
Артём Соболев/NEWS.ru
Экспонат «Любовь к мусорной корзине»
Артём Соболев/NEWS.ru
На выставке «Найти Бэнкси» в павильоне № 21 на ВДНХ
Артём Соболев/NEWS.ru
Экспонат «Панк»
Артём Соболев/NEWS.ru
Экспонат «Вагон лондонского метрополитена»
Артём Соболев/NEWS.ru
Экспонат «Свобода. Равенство.Кабельное ТВ»
Артём Соболев/NEWS.ru
Экспонат «Пуленепробиваемый Давид»
Артём Соболев/NEWS.ru
Экспонат «Чистильщик обуви»
Артём Соболев/NEWS.ru
Экспонат «Игра изменилась. Дань уважения работникам национальной службы здравоохранения Англии»
Артём Соболев/NEWS.ru
На выставке «Найти Бэнкси» в павильоне № 21 на ВДНХ
Артём Соболев/NEWS.ru
Экспонат «Безопасность под защитой»
Артём Соболев/NEWS.ru