«Найти Бэнкси»: выставка работ загадочного художника открылась в Москве

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17 марта на ВДНХ в Москве открылась выставка «Найти Бэнкси», где собрано более 150 копий работ самого загадочного и популярного уличного художника мира.

Английский художник, политический активист и режиссёр Бэнкси стал известен в середине 2000-х. Его граффити, часто приправленные сатирой и чёрным юмором на злобу дня, всегда становятся событиями в сфере стрит-арта и обсуждаются миллионами поклонников во всём мире.

Посетители выставки «Найти Бэнкси» увидят более 150 работ по мотивам произведений британского художника, аутентичные копии его картин и скульптур. Одна часть воспроизведённых здесь граффити уже закрашена в реальности, другая продолжает украшать стены зданий в разных странах. Все экспонаты и инсталляции сопровождаются описанием, которое поможет зрителям более полно изучить творчество художника и его восприятие окружающего мира.

Фото открывшейся в Москве выставки «Найти Бэнкси», которая продлится до 14 августа, — в галерее NEWS.ru.