Минкультуры назвало, сколько денег уходит на поддержку музеев

https://static.news.ru/photo/bb0fcc6a-8622-11ea-a54f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель директора департамента музеев Министерства культуры России Алексей Мудров рассказал, что на поддержку музеев в период пандемии нужно 1,4 млрд рублей в месяц.

Мудров заявил, что посещаемость мероприятий после окончания изоляции и выход на прежний уровень могут снизиться. В министерстве полагают, что такой период может затянуться на более чем шесть месяцев.

Сейчас у нас существует потребность, по музеям это 1,4 миллиарда рублей в месяц (поддержка музейной отрасли). Безусловно, ждём соответствующей поддержки от правительства. Разработан план выхода из кризиса, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, Минкультуры работает над созданием программы поддержки учреждений культуры. Театрам и музеям возместят потери в финансах, с которыми пришлось столкнуться из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.