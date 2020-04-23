Искусство

Минкультуры назвало, сколько денег уходит на поддержку музеев

14:54, 24 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель директора департамента музеев Министерства культуры России Алексей Мудров рассказал, что на поддержку музеев в период пандемии нужно 1,4 млрд рублей в месяц.

Мудров заявил, что посещаемость мероприятий после окончания изоляции и выход на прежний уровень могут снизиться. В министерстве полагают, что такой период может затянуться на более чем шесть месяцев.

Сейчас у нас существует потребность, по музеям это 1,4 миллиарда рублей в месяц (поддержка музейной отрасли). Безусловно, ждём соответствующей поддержки от правительства. Разработан план выхода из кризиса, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, Минкультуры работает над созданием программы поддержки учреждений культуры. Театрам и музеям возместят потери в финансах, с которыми пришлось столкнуться из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

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