Лувр потерял €40 млн из-за пандемии

Парижский Лувр потерпел убытки в €40 млн из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Речь идёт о средствах, которые можно было бы получить от продажи билетов и сдачи помещений под мероприятия.
Директор музея Жан-Люк Мартинез рассказал, что посещаемость музея скорее всего составит 20–30% от показателя аналогичного периода 2020 года,
Теперь число посетителей придётся снизить до 5–10 тысяч человек в день. Уже одно то обстоятельство, что в течение какого-то времени не будет туристов из Китая и США, автоматически уменьшает нам поток посетителей на 25%, — сказал Мартинез.
Лувр и музей Эжена Делакруа закрыли 13 марта. Посетителям предоставили возможность вернуть заранее приобретённые билеты, писал NEWS.ru. Музеи планируют возобновить работу с 6 июля.
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