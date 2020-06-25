Лувр потерял €40 млн из-за пандемии

Фото: Michael Baucher/www.imago-images.de/Global Look Press

Пользователь сайта Reddit показал, как выглядел бы нидерландский художник Винсент Ван Гог, который прожил до 37 лет, в более зрелом возрасте.

Юзер с ником basu68 опубликовал портрет Ван Гога, обработанный с помощью нейросети. При создании изображения были использованы автопортреты мастера, а также его единственная подлинная фотография, сделанная, когда ему было 19...