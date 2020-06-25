Искусство

Лувр потерял €40 млн из-за пандемии

12:02, 25 июня 2020 10
Фото: Michael Baucher/www.imago-images.de/Global Look Press

Парижский Лувр потерпел убытки в €40 млн из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Речь идёт о средствах, которые можно было бы получить от продажи билетов и сдачи помещений под мероприятия.

Директор музея Жан-Люк Мартинез рассказал, что посещаемость музея скорее всего составит 20–30% от показателя аналогичного периода 2020 года, передаёт ТАСС. Лувр лишится 80% публики, так как доля иностранцев среди гостей культурного центра составляет в потоке 75%.

Теперь число посетителей придётся снизить до 5–10 тысяч человек в день. Уже одно то обстоятельство, что в течение какого-то времени не будет туристов из Китая и США, автоматически уменьшает нам поток посетителей на 25%, — сказал Мартинез.

Лувр и музей Эжена Делакруа закрыли 13 марта. Посетителям предоставили возможность вернуть заранее приобретённые билеты, писал NEWS.ru. Музеи планируют возобновить работу с 6 июля.

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