«Заполнить пустоту»: в Мали объяснили поиск ЧВК после ухода Франции

Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти страны вынуждены искать партнёров, чтобы «заполнить пустоту», которая возникнет после ухода французских войск. Необходимо обеспечить безопасность на севере Мали, поскольку Париж внезапно завершил антитеррористическую операцию «Бархан» и бросил африканскую страну, отметил политик на трибуне Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее пообещал завершить операцию «Бархан». Модель военного присутствия в регионе Сахеля в Париже решили изменить, заменив свою армию международным альянсом.

Майга подчеркнул , что Франция сделала «одностороннее объявление» без согласования с ООН и правительством страны. При этом «очертания» новой конфигурации международных сил неясны.

Новая ситуация, складывающаяся в связи с завершением операции «Бархан», которая поставила Мали перед свершившимся фактом и привела к тому, что нас как будто бы выбросили на полпути, побудила нас изучать пути и средства, чтобы лучше самостоятельно обеспечивать безопасность с другими партнёрами, — сказал малийский премьер.

Ранее стало известно, что власти РФ никак не связаны с размещением российской частной военной компании (ЧВК) на Мали. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, власти республики обратились к российским бойцам за помощью в борьбе с терроризмом. Он отметил, что договорённость между властями Мали и российской ЧВК «осуществляется на законной основе», а Кремль не имеет к этому отношения.